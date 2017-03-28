Кузнецов: Российский штангист Шейко получил травму, на ЧЕ выступят Петров и Беджанян

Ранее Кузнецов сообщил «Р-Спорт», что определены семь из восьми участников турнира, на восьмую путевку претендуют Петров и Беджанян. Чемпионат Европы пройдет в Сплите 2—8 апреля .

«Состав команды на чемпионат Европы определен, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — К сожалению, позавчера травму колена получил Максим Шейко, выступающий в весовой категории до 105 кг. Он не сможет выступить в Хорватии, в команду включены Сергей Петров (до 77 кг), и Давид Беджанян (до 105 кг)».

В состав сборной России на чемпионат Европы также вошли Феликс Халибеков (до 62 кг), Олег Чен (до 69 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (оба — до 94 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг).