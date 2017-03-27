Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29213256/
27 марта 2017, 11:03 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию Минспорта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила аккредитацию Министерства спорта Российской Федерации. Об этом свидетельствует приказ Минспорта РФ, который оказался в распоряжении ТАСС.

Она будет действовать четыре года начиная с 1 апреля 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Министр спорта Павел Колобков 24 марта подписал соответствующий приказ. Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию, которая будет действовать четыре года, начиная с 1 апреля 2017 года.

Минспорт объявил государственную аккредитацию общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика» 9 января 2017 года. Срок подачи заявлений истек в середине февраля.

Президентом ФТАР с 22 ноября 2016 года является Максим Агапитов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Вопрос с назначением Кузнецова тренером сборной РФ по тяжелой атлетике еще не закрыт

Вопрос с назначением Кузнецова тренером сборной РФ по тяжелой атлетике еще не закрыт

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Павел Кузнецов, кандидатура которого на пост главного тренера мужской сборной страны была отклонена в минувшую пятницу экспертным советом Министерства спорта РФ, продолжает оставаться старшим тренером национальной команды. Как сообщил ТАСС Кузнецов, вопрос о его работе главным тренером вновь будет поднят спустя некоторое время.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Колобков: сборные России продолжают тренировки на базе "Озеро Круглое"

Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию Минспорта

Четыре передачи Гецлафа помогли "Анахайму" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ