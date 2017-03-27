Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию Минспорта
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила аккредитацию Министерства спорта Российской Федерации. Об этом свидетельствует приказ Минспорта РФ, который оказался в распоряжении ТАСС.
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Министр спорта Павел Колобков 24 марта подписал соответствующий приказ. Федерация тяжелой атлетики России получила аккредитацию, которая будет действовать четыре года, начиная с 1 апреля 2017 года.
Минспорт объявил государственную аккредитацию общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика» 9 января 2017 года. Срок подачи заявлений истек в середине февраля.
Президентом ФТАР с 22 ноября 2016 года является Максим Агапитов.
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