Колесников: Штангистка Каширина возглавит женскую сборную России на ЧЕ в Сплите
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Каширина включена в состав женской сборной России на предстоящий чемпионат Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Николай Колесников.
Чемпионат Европы пройдет со 2 по 8 апреля в Сплите (Хорватия).
«Определен состав сборной России, который выступит на чемпионате Европы в Хорватии, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — Команду возглавит наша известная спортсменка Татьяна Каширина, которая выступит в своей весовой категории — свыше 75 кг. В заявку также включены неоднократный призер чемпионатов мира Тима Туриева (до 63 кг), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг) и Диана Мстиева (до 90 кг)».
«Запасная участница нашей команды — Ирина Баймулкина (до 53 кг)», — добавил собеседник агентства.
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