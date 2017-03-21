Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29157070/
21 марта 2017, 20:32 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Колесников: Штангистка Каширина возглавит женскую сборную России на ЧЕ в Сплите

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, неоднократная чемпионка мира и Европы Татьяна Каширина включена в состав женской сборной России на предстоящий чемпионат Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер национальной команды Николай Колесников.

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 8 апреля в Сплите (Хорватия).

«Определен состав сборной России, который выступит на чемпионате Европы в Хорватии, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — Команду возглавит наша известная спортсменка Татьяна Каширина, которая выступит в своей весовой категории — свыше 75 кг. В заявку также включены неоднократный призер чемпионатов мира Тима Туриева (до 63 кг), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг) и Диана Мстиева (до 90 кг)».

«Запасная участница нашей команды — Ирина Баймулкина (до 53 кг)», — добавил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

ФТАР определит главного тренера мужской сборной России на ЧЕ не раньше 27 марта

Решение по главному тренеру мужской сборной России на предстоящем чемпионате Европы в Хорватии будет принято не раньше следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Еще 7 новостей  Все новости
20 марта

Британцы взяли допинг-пробы даже у российских смазчиков лыж

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Главный по хоккею и наш дружище: умер знаменитый тренер