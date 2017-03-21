Колесников: Штангистка Каширина возглавит женскую сборную России на ЧЕ в Сплите

Чемпионат Европы пройдет со 2 по 8 апреля в Сплите (Хорватия).

«Определен состав сборной России, который выступит на чемпионате Европы в Хорватии, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — Команду возглавит наша известная спортсменка Татьяна Каширина, которая выступит в своей весовой категории — свыше 75 кг. В заявку также включены неоднократный призер чемпионатов мира Тима Туриева (до 63 кг), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — до 58 кг), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг) и Диана Мстиева (до 90 кг)».

«Запасная участница нашей команды — Ирина Баймулкина (до 53 кг)», — добавил собеседник агентства.