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21 марта 2017, 18:53 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

ФТАР определит главного тренера мужской сборной России на ЧЕ не раньше 27 марта

Решение по главному тренеру мужской сборной России на предстоящем чемпионате Европы в Хорватии будет принято не раньше следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Исполком ФТАР 22 декабря 2016 года утвердил олимпийского чемпиона 1988 года Павла Кузнецова вице-президентом организации, главой тренерского совета и главным тренером мужской сборной России. Экспертный совет министерства спорта РФ 17 марта отклонил его кандидатуру на должность главного тренера мужской национальной команды из-за отсутствия профильного образования. Чемпионат Европы пройдет в Сплите с 2 по 8 апреля.

«Никаких решений по вопросу, кто будет руководить мужской сборной России на чемпионате Европы, пока не принято, — заявил в телефонном разговоре Агапитов. — Это будет сделано не раньше понедельника. В любом случае мы можем назначить временно исполняющего обязанности главного тренера команды. У нас есть хорошие опытные специалисты — команда без руководства точно не останется, и на подготовке спортсменов к чемпионату Европы это не скажется».

«К тому же женскую сборную России сейчас возглавляет Николай Алексеевич Колесников, который раньше работал с мужской юниорской сборной страны», — добавил собеседник агентства.
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Вопрос с назначением Кузнецова тренером сборной РФ по тяжелой атлетике еще не закрыт

Вопрос с назначением Кузнецова тренером сборной РФ по тяжелой атлетике еще не закрыт

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Павел Кузнецов, кандидатура которого на пост главного тренера мужской сборной страны была отклонена в минувшую пятницу экспертным советом Министерства спорта РФ, продолжает оставаться старшим тренером национальной команды. Как сообщил ТАСС Кузнецов, вопрос о его работе главным тренером вновь будет поднят спустя некоторое время.
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