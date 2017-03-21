ФТАР определит главного тренера мужской сборной России на ЧЕ не раньше 27 марта

Исполком ФТАР 22 декабря 2016 года утвердил олимпийского чемпиона 1988 года Павла Кузнецова вице-президентом организации, главой тренерского совета и главным тренером мужской сборной России. Экспертный совет министерства спорта РФ 17 марта отклонил его кандидатуру на должность главного тренера мужской национальной команды из-за отсутствия профильного образования. Чемпионат Европы пройдет в Сплите с 2 по 8 апреля.

«Никаких решений по вопросу, кто будет руководить мужской сборной России на чемпионате Европы, пока не принято, — заявил в телефонном разговоре Агапитов. — Это будет сделано не раньше понедельника. В любом случае мы можем назначить временно исполняющего обязанности главного тренера команды. У нас есть хорошие опытные специалисты — команда без руководства точно не останется, и на подготовке спортсменов к чемпионату Европы это не скажется».

«К тому же женскую сборную России сейчас возглавляет Николай Алексеевич Колесников, который раньше работал с мужской юниорской сборной страны», — добавил собеседник агентства.