ФТАР определит главного тренера мужской сборной России на ЧЕ не раньше 27 марта
Решение по главному тренеру мужской сборной России на предстоящем чемпионате Европы в Хорватии будет принято не раньше следующей недели, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
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«Никаких решений по вопросу, кто будет руководить мужской сборной России на чемпионате Европы, пока не принято, — заявил в телефонном разговоре Агапитов. — Это будет сделано не раньше понедельника. В любом случае мы можем назначить временно исполняющего обязанности главного тренера команды. У нас есть хорошие опытные специалисты — команда без руководства точно не останется, и на подготовке спортсменов к чемпионату Европы это не скажется».
«К тому же женскую сборную России сейчас возглавляет Николай Алексеевич Колесников, который раньше работал с мужской юниорской сборной страны», — добавил собеседник агентства.
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