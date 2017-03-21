Вопрос с назначением Кузнецова тренером сборной РФ по тяжелой атлетике еще не закрыт

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17 марта состоялось заседание экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм сборных России по летним видам спорта. На заседании были заслушаны доклады кандидатов на должность главных тренеров сборных по бейсболу, парусному спорту, современному пятиборью, триатлону, гребному спорту, каратэ и тяжелой атлетике. По итогам рассмотрения членами экспертного совета были согласованы практически все кандидатуры, за исключением Павла Кузнецова, который претендовал на пост главного тренера мужской команды России по тяжелой атлетике.

«Я продолжаю оставаться старшим тренером мужской команды, — заметил Кузнецов. — Да, моя кандидатура не была утверждена, но к этой теме мы вернемся спустя некоторое время. Может быть, через неделю, а, может быть, уже после нашего возвращения с чемпионата Европы».

Собеседник ТАСС затрудняется пока назвать причины, по которым его кандидатура была отклонена. «У меня сложилось впечатление, что экспертный совет все устроило, да и кандидатура моя уже была, насколько мне известно, предварительно обговорена. Но потом случилась такая ситуация», — заметил Кузнецов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в хорватском Сплите с 1 по 9 апреля.