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20 марта 2017, 19:46 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Минспорт отклонил кандидатуру Кузнецова на пост тренера сборной РФ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство спорта Российской Федерации отклонило кандидатуру Павла Кузнецова на пост главного тренера сборной России по тяжелой атлетике. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В пятницу состоялось заседание экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к ОИ спортивных сборных команд РФ по летним видам спорта. Увеличить
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В пятницу состоялось заседание экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ подготовки к Олимпийским играм спортивных сборных команд Российской Федерации по летним видам спорта. На заседании были заслушаны доклады кандидатов на должность главных тренеров сборных России по бейсболу, парусному спорту, современному пятиборью, триатлону, гребному спорту, каратэ и тяжелой атлетике.

«По итогам рассмотрения членами экспертного совета были согласованы кандидатуры главных тренеров: Сергей Курченко — бейсбол, Наталья Иванова — парусный спорт, Светлана Моисеева — прыжки в воду, Игорь Сысоев — триатлон, Алексей Спинев — гребной спорт, Омар Муртазалиев — каратэ. Кандидатура Павла Кузнецова на пост главного тренера мужской сборной команды России по тяжелой атлетике была отклонена экспертным советом», — говорится в сообщении.
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