Кузнецов: Подготовка к ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике проходит не без проблем

Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран вице-президентом ФТАР, главой тренерского совета и старшим тренером мужской сборной России 22 декабря. Чемпионат Европы пройдет в Сплите с 1 по 9 апреля.

«Я доволен тем, как сейчас работают девушки, они сразу начали работать как надо, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — А то, как мужчины — нет. Потому что у меня сборы были разорваны — там мы работали пять дней, там десять, там восемь. Поэтому то, что я хотел увидеть, я пока не увидел».

«Подготовка к чемпионату Европы в целом же проходит в нормальном режиме, — продолжил собеседник агентства. — На сборах мужской команды находится 16 ребят, а в Хорватию поедут только восемь человек. Аналогичная ситуация и среди девушек — сейчас тренируются 14 спортсменок, а выступать будут восемь. Те спортсмены, которые будут лучше готовы».