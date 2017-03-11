Кузнецов: Подготовка к ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике проходит не без проблем
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт, Олег Богатов. Есть определенные трудности в тренировочном процессе при подготовке национальной команды к апрельскому чемпионату Европы в Хорватии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент, глава тренерского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран
«Я доволен тем, как сейчас работают девушки, они сразу начали работать как надо, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — А то, как мужчины — нет. Потому что у меня сборы были разорваны — там мы работали пять дней, там десять, там восемь. Поэтому то, что я хотел увидеть, я пока не увидел».
«Подготовка к чемпионату Европы в целом же проходит в нормальном режиме, — продолжил собеседник агентства. — На сборах мужской команды находится 16 ребят, а в Хорватию поедут только восемь человек. Аналогичная ситуация и среди девушек — сейчас тренируются 14 спортсменок, а выступать будут восемь. Те спортсмены, которые будут лучше готовы».
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