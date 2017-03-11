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11 марта 2017, 15:52 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов: Подготовка к ЧЕ-2017 по тяжелой атлетике проходит не без проблем

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Есть определенные трудности в тренировочном процессе при подготовке национальной команды к апрельскому чемпионату Европы в Хорватии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент, глава тренерского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.

Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран вице-президентом ФТАР, главой тренерского совета и старшим тренером мужской сборной России 22 декабря. Чемпионат Европы пройдет в Сплите с 1 по 9 апреля.

«Я доволен тем, как сейчас работают девушки, они сразу начали работать как надо, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — А то, как мужчины — нет. Потому что у меня сборы были разорваны — там мы работали пять дней, там десять, там восемь. Поэтому то, что я хотел увидеть, я пока не увидел».

«Подготовка к чемпионату Европы в целом же проходит в нормальном режиме, — продолжил собеседник агентства. — На сборах мужской команды находится 16 ребят, а в Хорватию поедут только восемь человек. Аналогичная ситуация и среди девушек — сейчас тренируются 14 спортсменок, а выступать будут восемь. Те спортсмены, которые будут лучше готовы».
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