Глава ФТАР надеется на отмену дисквалификации сборной России

Согласно решению IWF от 29 июля, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

«Мы надеемся, что IWF отменит дисквалификацию, — сказал Агапитов. — Надеемся, что они учтут произошедшие изменения и достигнутый прогресс, а также примут во внимание, что мы уже получили серьезное наказание, когда были отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро».

Агапитов добавил, что ФТАР провела встречи с основными национальными федерациями по поводу восстановления членства российской федерации в IWF.