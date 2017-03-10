Глава ФТАР надеется на отмену дисквалификации сборной России
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выразил надежду, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменит годичную дисквалификацию российской сборной. Слова Агапитова приводит Inside the Games.
Согласно решению IWF от 29 июля, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок
«Мы надеемся, что IWF отменит дисквалификацию, — сказал Агапитов. — Надеемся, что они учтут произошедшие изменения и достигнутый прогресс, а также примут во внимание, что мы уже получили серьезное наказание, когда были отстранены от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро».
Агапитов добавил, что ФТАР провела встречи с основными национальными федерациями по поводу восстановления членства российской федерации в IWF.
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