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8 марта 2017, 23:46 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Глава ФТАР и исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики США провели переговоры

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов и главный исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики США Фил Эндрюс провели переговоры на встрече в Анахайме. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Агапитов и Эндрюс обсудили сотрудничество между двумя федерациями и определили направления, по которым организации могут сотрудничать в пользу развития тяжелой атлетики. Также стороны обсудили прогресс, достигнутый ФТАР в вопросе борьбы с допингом, и возможности совместных спонсорских соглашений, обучение тренеров, развитие и подготовку спортсменов, а также дальнейшую прозрачность деятельности обеих федераций. Они договорились встретиться в России еще раз в мае, чтобы продолжить отношения между этими двумя организациями.

«Мы любим и знаем наш вид спорта, мы будем его продолжать развивать и защищать, — сказал Агапитов. — Возникающие в нем сложности легче решать объединившись. Считаю наше сотрудничество является хорошим примером и послужит хорошим толчком в развитии тяжелой атлетики в целом».

«Я рад слышать о прогрессе, достигнутом президентом Агапитовым в реформировании Федерации тяжелой атлетики России, — отметил Эндрюс. — Мы и впредь намерены поддерживать новую администрацию Федерации тяжелой атлетики России, поскольку они стремятся к прозрачному и чистому участию в спорте. Сильная, но чистая Россия — большой плюс для спорта. Я с нетерпением жду посещения России и возможности убедиться в работе, которую президент Агапитов и его команда уже совершили».

Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в CAS иск на это решение.
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