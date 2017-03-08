Глава ФТАР и исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики США провели переговоры

Агапитов и Эндрюс обсудили сотрудничество между двумя федерациями и определили направления, по которым организации могут сотрудничать в пользу развития тяжелой атлетики. Также стороны обсудили прогресс, достигнутый ФТАР в вопросе борьбы с допингом, и возможности совместных спонсорских соглашений, обучение тренеров, развитие и подготовку спортсменов, а также дальнейшую прозрачность деятельности обеих федераций. Они договорились встретиться в России еще раз в мае, чтобы продолжить отношения между этими двумя организациями.

«Мы любим и знаем наш вид спорта, мы будем его продолжать развивать и защищать, — сказал Агапитов. — Возникающие в нем сложности легче решать объединившись. Считаю наше сотрудничество является хорошим примером и послужит хорошим толчком в развитии тяжелой атлетики в целом».

«Я рад слышать о прогрессе, достигнутом президентом Агапитовым в реформировании Федерации тяжелой атлетики России, — отметил Эндрюс. — Мы и впредь намерены поддерживать новую администрацию Федерации тяжелой атлетики России, поскольку они стремятся к прозрачному и чистому участию в спорте. Сильная, но чистая Россия — большой плюс для спорта. Я с нетерпением жду посещения России и возможности убедиться в работе, которую президент Агапитов и его команда уже совершили».