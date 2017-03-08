Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/29006274/
8 марта 2017, 9:55 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Ильин о своей тренировке: Давно я не был доволен своими результатами

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин вернулся к тренировкам и был приятно удивлен своими результатами, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец отстранен от соревнований <nobr>из-за </nobr>положительной <nobr>допинг-пробы.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня прошла одна из моих самых больших тренировок за долгое время. Давно я не был доволен своими результатами, но сегодня я афигенно поработал и я стал просто счастливым! Today I did very good training! Рывок150, толчок170», — на своей странице в Instagram написал Ильин.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин был отстранен от соревнований из-за того, что перепроверка допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012 дала положительный результат. В итоге, казахстанец пропустил Олимпиаду в Рио.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Назван предварительный состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионат Азии

Назван предварительный состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионат Азии

В Кызылорде завершился Кубок Казахстана по тяжелой атлетике. По результатам республиканского турнира был назван предварительный состав спортсменов, которые выступят на чемпионате Азии, сообщает пресс-служба Федерации.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Прямые трансляции матчей первого тура КПЛ

"Кайрат" и "Астана" одержат победы. Букмекеры сделали прогноз на матчи первого тура КПЛ

Давно я не был доволен своими результатами - Ильин о своей тренировке