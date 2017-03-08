Ильин о своей тренировке: Давно я не был доволен своими результатами
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин вернулся к тренировкам и был приятно удивлен своими результатами, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Сегодня прошла одна из моих самых больших тренировок за долгое время. Давно я не был доволен своими результатами, но сегодня я афигенно поработал и я стал просто счастливым! Today I did very good training! Рывок150, толчок170», — на своей странице в Instagram написал Ильин.
Напомним, что двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин был отстранен от соревнований
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