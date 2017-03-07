Назван предварительный состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионат Азии

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В соревнованиях приняло участие более 150 атлетов из 12 регионов. Лидером в общекомандном зачете среди мужчин стала Алматинская область, на втором месте расположились хозяева турнира — представители Кызылординской области. Первое место среди женщин осталось за городом Алматы, «серебро» у Алматинской области, а «бронзу», как среди мужчин, так и среди женщин завоевала Восточно-Казахстанская область. С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Женщины:

До 48 килограммов:

I — Юлия Потасова (65+80);.

II — Гульнура Ыбрай (57+69);.

III — Наталья Бедрик (57+68);.

До 53 килограммов:

I — Асель Амангельды (78+97);.

II — Александра Лачкова (76+87);.

III — Акмарал Ургешбаева (62+80);.

До 58 килограммов:

I — Сауле Садуакасова (85+110);.

II — Лидия Ануфриева (83+100);.

III — Мадина Астамирова (82+98);.

До 63 килограммов:

I — Асем Садыкова (90+110);.

II — Екатерина Долгих (70+95);.

III — Елизавета Белоусова (70+90);.

До 69 килограммов:

I — Майра Файзуллаева (90+120);.

II — Анжела Чалкарова (85+108);.

III — Екатерина Быкова (78+100);.

До 75 килограммов:

I — Раушан Мешитханова (102+110);.

II — Диляра Пржанова (67+85);.

III — Анелия Сумбембаева (65+81);.

До 90 килограммов:

I — Валерия Дежнина (85+100);.

II — Нурай Касеналы (65+78);.

III — Индира Кенесбекова (58+79);.

Свыше 90 килограммов:

I — Александра Аборнева (105+135);.

II — Айзада Муптилда (101+135);.

III — Данагуль Исапа (85+110);.

Мужчины:

Категория до 56 килограммов:

I — Алмат Асанханулы (88+115);.

II — Аян Байзаков (87+115);.

III — Рахат Бейсембаев (81+106);.

До 62 килограммов:

I — Игорь Сон (119+150);.

II — Никита Тютиков (75+100);.

III — Ерболат Жоламан (105+132);.

До 69 килограммов:

I — Михаил Дроздов (135+160);.

II — Александр Ким (123+141);.

III — Айдос Турсынбай (120+140);.

До 77 килограммов:

I — Альберт Линдер (145+182);.

II — Айдар Казов (140+185);.

III — Андрей Снегуров (134+165);.

До 85 килограммов:

I — Семен Линдер (160+182);.

II — Медет Джундубаев (138+170);.

III — Кирилл Староверкин (136+154);.

До 94 килограммов:

I — Айбек Жанибеков (151+185);.

II — Аят Амирбеков (145+185);.

III — Даулет Мырзахметов (140+175);.

До 105 килограммов:

I — Рустем Сыбай (166+211);.

II — Алихан Шайхидинов (155+186);.

III — Ильдар Миннияров (145+185);.

Свыше 105 килограммов:

I — Ибрагим Берсанов (170+197);.

II — Антон Ерменко (107+133);.

III — Игорь Полозов (113+150).

Помимо основных наград, победитель в категории до 105 килограммов — Рустем Сыбай стал обладателем Кубка имени Ильи Ильина.

По результатам соревнований тренерский штаб назвал предварительный состав спортсменов, которые отправятся на чемпионат Азии.

«Данный Кубок прошел в преддверии чемпионата Азии, который стартует 21 апреля в Ашхабаде. Те результаты, которые сейчас показали спортсмены, не являются окончательными, впереди полтора месяца и у нас есть время, чтобы подготовиться и раскрыть потенциал атлетов. Тем не менее, по итогам Кубка мы с тренерским штабом сформировали предварительный состав сборной для участия в чемпионате Азии. Из мужчин к азиатскому первенству будут готовиться Айдар Казов, Семен и Альберт Линдеры, Рустем Сыбай и Селимхан Абубакаров. У последнего сейчас восстановительный период после травмы, но, мы надеемся, что к соревнованию он будет в оптимальной форме. Из девушек мы выделили Майру Файзуллаеву, Асем Садыкову, Сауле Садуакасову, Асель Амангльды, Александру Аборневу и Айзаду Муптилда», — прокомментировал главный тренер сборной Юрий Мельников.