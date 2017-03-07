Назван предварительный состав сборной Казахстана по тяжелой атлетике на чемпионат Азии
В Кызылорде завершился Кубок Казахстана по тяжелой атлетике. По результатам республиканского турнира был назван предварительный состав спортсменов, которые выступят на чемпионате Азии, сообщает
пресс-служба Федерации.
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В соревнованиях приняло участие более 150 атлетов из 12 регионов. Лидером в общекомандном зачете среди мужчин стала Алматинская область, на втором месте расположились хозяева турнира — представители Кызылординской области. Первое место среди женщин осталось за городом Алматы, «серебро» у Алматинской области, а «бронзу», как среди мужчин, так и среди женщин завоевала
Женщины:
До 48 килограммов:
I — Юлия Потасова (65+80);.
II — Гульнура Ыбрай (57+69);.
III — Наталья Бедрик (57+68);.
До 53 килограммов:
I — Асель Амангельды (78+97);.
II — Александра Лачкова (76+87);.
III — Акмарал Ургешбаева (62+80);.
До 58 килограммов:
I — Сауле Садуакасова (85+110);.
II — Лидия Ануфриева (83+100);.
III — Мадина Астамирова (82+98);.
До 63 килограммов:
I — Асем Садыкова (90+110);.
II — Екатерина Долгих (70+95);.
III — Елизавета Белоусова (70+90);.
До 69 килограммов:
I — Майра Файзуллаева (90+120);.
II — Анжела Чалкарова (85+108);.
III — Екатерина Быкова (78+100);.
До 75 килограммов:
I — Раушан Мешитханова (102+110);.
II — Диляра Пржанова (67+85);.
III — Анелия Сумбембаева (65+81);.
До 90 килограммов:
I — Валерия Дежнина (85+100);.
II — Нурай Касеналы (65+78);.
III — Индира Кенесбекова (58+79);.
Свыше 90 килограммов:
I — Александра Аборнева (105+135);.
II — Айзада Муптилда (101+135);.
III — Данагуль Исапа (85+110);.
Мужчины:
Категория до 56 килограммов:
I — Алмат Асанханулы (88+115);.
II — Аян Байзаков (87+115);.
III — Рахат Бейсембаев (81+106);.
До 62 килограммов:
I — Игорь Сон (119+150);.
II — Никита Тютиков (75+100);.
III — Ерболат Жоламан (105+132);.
До 69 килограммов:
I — Михаил Дроздов (135+160);.
II — Александр Ким (123+141);.
III — Айдос Турсынбай (120+140);.
До 77 килограммов:
I — Альберт Линдер (145+182);.
II — Айдар Казов (140+185);.
III — Андрей Снегуров (134+165);.
До 85 килограммов:
I — Семен Линдер (160+182);.
II — Медет Джундубаев (138+170);.
III — Кирилл Староверкин (136+154);.
До 94 килограммов:
I — Айбек Жанибеков (151+185);.
II — Аят Амирбеков (145+185);.
III — Даулет Мырзахметов (140+175);.
До 105 килограммов:
I — Рустем Сыбай (166+211);.
II — Алихан Шайхидинов (155+186);.
III — Ильдар Миннияров (145+185);.
Свыше 105 килограммов:
I — Ибрагим Берсанов (170+197);.
II — Антон Ерменко (107+133);.
III — Игорь Полозов (113+150).
Помимо основных наград, победитель в категории до 105 килограммов — Рустем Сыбай стал обладателем Кубка имени Ильи Ильина.
По результатам соревнований тренерский штаб назвал предварительный состав спортсменов, которые отправятся на чемпионат Азии.
«Данный Кубок прошел в преддверии чемпионата Азии, который стартует 21 апреля в Ашхабаде. Те результаты, которые сейчас показали спортсмены, не являются окончательными, впереди полтора месяца и у нас есть время, чтобы подготовиться и раскрыть потенциал атлетов. Тем не менее, по итогам Кубка мы с тренерским штабом сформировали предварительный состав сборной для участия в чемпионате Азии. Из мужчин к азиатскому первенству будут готовиться Айдар Казов, Семен и Альберт Линдеры, Рустем Сыбай и Селимхан Абубакаров. У последнего сейчас восстановительный период после травмы, но, мы надеемся, что к соревнованию он будет в оптимальной форме. Из девушек мы выделили Майру Файзуллаеву, Асем Садыкову, Сауле Садуакасову, Асель Амангльды, Александру Аборневу и Айзаду Муптилда», — прокомментировал главный тренер сборной Юрий Мельников.
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