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27 февраля 2017, 12:20 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Колобков: ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта, если ничего не изменится

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получит постоянную аккредитацию от министерства спорта, если события будут развиваться текущим образом, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

В сентябре 2016 года на фоне допинговых скандалов и отстранения российских тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро пост главы ФТАР покинул Сергей Сырцов. В ноябре новым президентом федерации был избран Максим Агапитов. На данный момент ФТАР не имеет постоянной аккредитации в министерстве спорта.

«Срок временной аккредитации ФТАР скоро заканчивается, и они будут выходить на постоянную. Если события будут развиваться так, как развиваются, ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта. Все возможности аккредитоваться у федерации есть», — сказал Колобков.
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