Колобков: ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта, если ничего не изменится

В сентябре 2016 года на фоне допинговых скандалов и отстранения российских тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро пост главы ФТАР покинул Сергей Сырцов. В ноябре новым президентом федерации был избран Максим Агапитов. На данный момент ФТАР не имеет постоянной аккредитации в министерстве спорта.

«Срок временной аккредитации ФТАР скоро заканчивается, и они будут выходить на постоянную. Если события будут развиваться так, как развиваются, ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта. Все возможности аккредитоваться у федерации есть», — сказал Колобков.