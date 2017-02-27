Колобков: ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта, если ничего не изменится
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получит постоянную аккредитацию от министерства спорта, если события будут развиваться текущим образом, заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
В сентябре 2016 года на фоне допинговых скандалов и отстранения российских тяжелоатлетов от Олимпиады в
«Срок временной аккредитации ФТАР скоро заканчивается, и они будут выходить на постоянную. Если события будут развиваться так, как развиваются, ФТАР получит постоянную аккредитацию от Минспорта. Все возможности аккредитоваться у федерации есть», — сказал Колобков.
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