ФТАР: Российские тяжелоатлеты, уличенные в употреблении допинга, пока не вернули медали

Ранее несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов.

«Федерация попросила всех спортсменов вернуть медали, но никакой реакции не последовало», — сказал представитель ФТАР.