ФТАР: Российские тяжелоатлеты, уличенные в употреблении допинга, пока не вернули медали
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) попросила всех спортсменов, уличенных в употреблении допинга, вернуть завоеванные олимпийские медали, но никакой реакции от атлетов не последовало до сих пор. Об этом ТАСС сообщил представитель ФТАР.
Ранее несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их
«Федерация попросила всех спортсменов вернуть медали, но никакой реакции не последовало», — сказал представитель ФТАР.
После решения об увеличении срока хранения
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter