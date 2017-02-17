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17 февраля 2017, 14:47 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

ФТАР: Российские тяжелоатлеты, уличенные в употреблении допинга, пока не вернули медали

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) попросила всех спортсменов, уличенных в употреблении допинга, вернуть завоеванные олимпийские медали, но никакой реакции от атлетов не последовало до сих пор. Об этом ТАСС сообщил представитель ФТАР.

Ранее несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов.

«Федерация попросила всех спортсменов вернуть медали, но никакой реакции не последовало», — сказал представитель ФТАР.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. На данный момент известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По итогам выявлен 101 положительный результат.
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