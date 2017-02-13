Европейская федерация тяжелой атлетики не видит препятствий для участия россиян в ЧЕ
МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) не видит препятствий для участия российских тяжелоатлетов на чемпионате Европы 2017 года в хорватском Сплите. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь EWF Хасан Аккус.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года — тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.
«Если Федерация тяжелой атлетики России хочет принять участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Сплите в апреле, федерация и ее спортсмены могут присутствовать там. Это означает, что россияне могут участвовать в соревнованиях», — сказал Аккус.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в хорватском Сплите
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter