Европейская федерация тяжелой атлетики не видит препятствий для участия россиян в ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года — тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Если Федерация тяжелой атлетики России хочет принять участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Сплите в апреле, федерация и ее спортсмены могут присутствовать там. Это означает, что россияне могут участвовать в соревнованиях», — сказал Аккус.