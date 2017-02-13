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13 февраля 2017, 15:54 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Европейская федерация тяжелой атлетики не видит препятствий для участия россиян в ЧЕ

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) не видит препятствий для участия российских тяжелоатлетов на чемпионате Европы 2017 года в хорватском Сплите. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь EWF Хасан Аккус.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС что пока нет никаких гарантий что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Увеличить
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Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года — тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Если Федерация тяжелой атлетики России хочет принять участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Сплите в апреле, федерация и ее спортсмены могут присутствовать там. Это означает, что россияне могут участвовать в соревнованиях», — сказал Аккус.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в хорватском Сплите 1—9 апреля.
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