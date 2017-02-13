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13 февраля 2017, 9:46 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Мазницын, Шейко и Албегов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Зеленодольске завершился Кубок России по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 94 кг победил Станислав Мазницын, до 105 кг — Максим Шейко, свыше 105 кг — бронзовый призёр Олимпийских игр Руслан Албегов.

Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск
Мужчины. До 94 кг
1. Станислав Мазницын — 385 (173+212).
2. Егор Климонов — 381 (170+211).
3. Георгий Купцов — 366 (162+204).

До 105 кг
1. Максим Шейко — 407 (182+225).
2. Давид Беджанян — 386 (170+216).
3. Родион Бочков — 385 (180+205).

Свыше 105 кг
1. Руслан Албегов — 426 (187+239).
2. Чингиз Могушков — 425 (195+230).
3. Геннадий Муратов — 418 (188+230).
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