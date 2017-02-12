Кузнецов: Десять штангистов по итогам Кубка России продолжат подготовку к ЧЕ-2017

Турнир проходил в Зеленодольске с 7 по 12 февраля и являлся одним из этапов отбора в национальную команду. Чемпионат Европы состоится в хорватском Сплите с 1 по 9 апреля.

«На следующий тренировочный сбор команды будут вызваны десять человек, которые будут готовиться к чемпионату Европы, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — В список кандидатов включены Феликс Халибеков (весовая категория до 62 килограммов), Олег Чен (до 69), Вячеслав Яркин, Сергей Петров (оба — до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (оба — до 94 кг), Максим Шейко, Давид Беджанян (оба — до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг)».

«На соревнования в Хорватию поедут только сильнейшие тяжелоатлеты, в чемпионате Европы выступят восемь спортсменов», — добавил собеседник агентства.