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12 февраля 2017, 17:15 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов: Десять штангистов по итогам Кубка России продолжат подготовку к ЧЕ-2017

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Десять спортсменов по результатам выступлений в Кубке России по тяжелой атлетике будут вызваны на тренировочные сборы и продолжат готовиться к апрельскому чемпионату Европы, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.

Турнир проходил в Зеленодольске с 7 по 12 февраля и являлся одним из этапов отбора в национальную команду. Чемпионат Европы состоится в хорватском Сплите с 1 по 9 апреля.

«На следующий тренировочный сбор команды будут вызваны десять человек, которые будут готовиться к чемпионату Европы, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — В список кандидатов включены Феликс Халибеков (весовая категория до 62 килограммов), Олег Чен (до 69), Вячеслав Яркин, Сергей Петров (оба — до 77 кг), Артем Окулов (до 85 кг), Адам Малигов, Егор Климонов (оба — до 94 кг), Максим Шейко, Давид Беджанян (оба — до 105 кг) и Руслан Албегов (свыше 105 кг)».

«На соревнования в Хорватию поедут только сильнейшие тяжелоатлеты, в чемпионате Европы выступят восемь спортсменов», — добавил собеседник агентства.
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МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и Европы Руслан Албегов в воскресенье победил в Кубке России по тяжелой атлетике в Зеленодольске, отказавшись от заключительного подхода в толчке в весовой категории свыше 105 килограммов, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер мужской сборной России, олимпийский чемпион Павел Кузнецов.
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