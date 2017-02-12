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12 февраля 2017, 16:49 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Штангист-супертяжеловес Албегов досрочно выиграл Кубок России в Зеленодольске

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Двукратный чемпион мира и Европы Руслан Албегов в воскресенье победил в Кубке России по тяжелой атлетике в Зеленодольске, отказавшись от заключительного подхода в толчке в весовой категории свыше 105 килограммов, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер мужской сборной России, олимпийский чемпион Павел Кузнецов.

Албегов в сумме двух упражнений набрал 426 кг (187 кг + 239 кг). Призерами Кубка России стали Чингиз Могушков и Геннадий Муратов с результатами 425 кг и 418 кг соответственно.

«Руслан Албегов сегодня победил в супертяжелой весовой категории, но набрал очень скромную для себя сумму, потому что перед ним стояла только одна задача — выиграть, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — Он в рывке показал результат 187 килограммов, а в толчке — 239 килограммов. Этого было вполне достаточно, чтобы стать победителем соревнований. И от последней попытки в толчке спортсмен отказался».

Кубок России, проходивший с 7 по 12 февраля, являлся одним из этапов отбора в сборную России для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Сплите (Хорватия) с 1 по 9 апреля.
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