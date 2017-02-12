Определен состав женской сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике
МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Определен состав женской сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который состоится в апреле в Хорватии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской команды Николай Колесников.
«Приглашены на сбор и включены в состав: Кристина Новицкая, Ольга Голованова, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова, Анастасия Романова, Мария Вострикова, Татьяна Алеева, Татьяна Каширина и Тима Туриева. Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта мы переезжаем в Рузу, и оттуда уже будем выезжать на чемпионат Европы», — сказал Колесников.
В воскресенье в Зеленодольске завершился Кубок России по тяжелой атлетике. По его итогам и был сформирован состав.
Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года — тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок
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