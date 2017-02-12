Определен состав женской сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике

«Приглашены на сбор и включены в состав: Кристина Новицкая, Ольга Голованова, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова, Анастасия Романова, Мария Вострикова, Татьяна Алеева, Татьяна Каширина и Тима Туриева. Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта мы переезжаем в Рузу, и оттуда уже будем выезжать на чемпионат Европы», — сказал Колесников.

В воскресенье в Зеленодольске завершился Кубок России по тяжелой атлетике. По его итогам и был сформирован состав.