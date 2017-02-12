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12 февраля 2017, 16:15 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Определен состав женской сборной России на ЧЕ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Определен состав женской сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который состоится в апреле в Хорватии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер женской команды Николай Колесников.

«Приглашены на сбор и включены в состав: Кристина Новицкая, Ольга Голованова, Ирина Баймулкина, Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова, Анастасия Романова, Мария Вострикова, Татьяна Алеева, Татьяна Каширина и Тима Туриева. Сборы намечены на 20 февраля в городе Сочи, потом в середине марта мы переезжаем в Рузу, и оттуда уже будем выезжать на чемпионат Европы», — сказал Колесников.

В воскресенье в Зеленодольске завершился Кубок России по тяжелой атлетике. По его итогам и был сформирован состав.

Ранее президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил ТАСС, что пока нет никаких гарантий, что сборная сумеет выступить на чемпионате Европы. Это связано с решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года — тогда российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
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Кузнецов: Штангисты Шейко и Беджанян по итогам КР продолжат подготовку к ЧЕ

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Максим Шейко и Давид Беджанян по результатам выступления на Кубке России по тяжелой атлетике в Зеленодольске будут приглашены на сборы национальной команды для дальнейшей тренировочной работы перед апрельским чемпионатом Европы в Сплите (Хорватия), сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер мужской сборной России, олимпийский чемпион Павел Кузнецов.
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