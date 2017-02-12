Кузнецов: Штангисты Шейко и Беджанян по итогам КР продолжат подготовку к ЧЕ

Шейко в субботу занял первое место в весовой категории до 105 килограммов, показав результат 407 кг (182 кг в рывке+225 кг в толчке). Трехкратный призер чемпионатов мира Давид Беджанян стал вторым — 386 кг (170+216). Турнир проходит в Зеленодольске (Татарстан) с 7 по 12 февраля.

«Веса, которые поднял Максим Шейко в Зеленодольске, он поднимал и раньше, — сказал по телефону Кузнецов. — И он поклялся, что “чист” и готов выступать на чемпионате Европы. Мы не имеем права ему не верить, и Максим вместе с Давидом будут вызваны на сбор команды при подготовке к турниру в Хорватии. Посмотрим, как будут развиваться события — может быть, поедет один спортсмен, возможно — оба».

«Часто бывает, что спортсмены готовятся дома и находятся не под полным контролем, — продолжил собеседник агентства. — Я знаю, что супруга Давида скоро собирается рожать, и сейчас он больше находится в заботах о своем семействе. Но он гарантирует, что приедет на следующий сбор в очень хорошей форме. И мы верим ему, потому что хорошо знаем, на что он способен (лучший результат атлета — 427 кг)».

Тренер отметил, что в весе до 94 кг на сбор будут вызваны занявшие второе и третье места Егор Климонов — 381 кг (170+211) и Георгий Купцов — 366 кг (162+204).

«Климонов много недобрал, в толчке — как минимум десять килограммов, это и не позволило ему стать победителем, — считает специалист. — В этой категории в сборную будут вызваны Климонов и Купцов. Возможно, в Хорватию поедет один из них, потому что у нас есть еще и Адам Малигов, поднимавший большие веса, но пока не набравший форму и не выступавший в Зеленодольске».