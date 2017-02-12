Тяжелоатлеты Максим Шейко и Станислав Мазницын победили на Кубке России
Максим Шейко и Станислав Мазницын победили в своих весовых категориях на Кубке России по тяжелой атлетике в Зеленодольске.
В субботу Шейко занял первое место в категории до 105 кг с результатом — 407 кг (182 в рывке + 225 в толчке). Вторым стал Давид Беджанян — 386 кг (170+216), третьим — Родион Бочков — 385 (180+205).
Победу в категории до 94 кг одержал Мазницын — 385 кг (173+212). Второе место занял Егор Климонов — 381 кг (170+211), третье — Георгий Купцов — 366 (162+204).
Кубок России по тяжелой атлетике в Зеленодольске завершится в воскресенье.
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