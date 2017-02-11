Одиннадцать штангисток после КР включены в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ

Соревнование проходит в Татарстане 7—12 февраля , женская часть турнира завершилась в пятницу. Победителями Кубка страны стали Ольга Голованова (весовая категория до 48 килограммов), Кристина Соболь (до 53 кг), Наталья Хлесткина (до 58 кг), Татьяна Алеева (до 63 кг), Анастасия Романова (до 69 кг), Мария Вострикова (до 75 кг) и Татьяна Каширина (свыше 75 кг). Чемпионат Европы состоится в Хорватии 1—9 апреля .

«У нас получается довольно ровная команда, — сказал по телефону Колесников. — В предварительный состав сборной России для выступления на чемпионате Европы включены 11 спортсменок, восемь из которых выступят в Сплите. Это Ольга Голованова, Ксения Козина (обе — в весовой категории до 48 кг), Ирина Баймулкина (53), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — 58), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — 63), Анастасия Романова (69), Мария Вострикова (75) и Татьяна Каширина (75+). А в новой весовой категории, до 90 килограммов, выступит Диана Мстиева».

Козина, Баймулкина и Иванова в Зеленодольске заняли вторые места в своих категориях, Мстиева стала второй в весе свыше 75 кг. Турнир пропускала чемпионка мира 2013 года и серебряный призер мировых первенств 2014 и 2015 годов Туриева.

«Все выбранные спортсменки на тренировочных сборах продолжат подготовку к чемпионату Европы, — добавил собеседник агентства. — Следующий сбор команды начнется 20 февраля в Сочи и продлится 21 день. И после него мы переедем на базу в Рузу, где и пройдет заключительный этап подготовки к соревнованиям в Хорватии».