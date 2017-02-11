Одиннадцать штангисток после КР включены в предварительный состав сборной РФ на ЧЕ
Одиннадцать спортсменок национальной команды на основании результатов Кубка России в Зеленодольске вошли в предварительный состав, который продолжит подготовку к апрельскому чемпионату Европы в Сплите (Хорватия), заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер женской сборной России, олимпийский чемпион Николай Колесников.
Соревнование проходит в Татарстане
«У нас получается довольно ровная команда, — сказал по телефону Колесников. — В предварительный состав сборной России для выступления на чемпионате Европы включены 11 спортсменок, восемь из которых выступят в Сплите. Это Ольга Голованова, Ксения Козина (обе — в весовой категории до 48 кг), Ирина Баймулкина (53), Наталья Хлесткина, Анастасия Иванова (обе — 58), Тима Туриева, Татьяна Алеева (обе — 63), Анастасия Романова (69), Мария Вострикова (75) и Татьяна Каширина (75+). А в новой весовой категории, до 90 килограммов, выступит Диана Мстиева».
Козина, Баймулкина и Иванова в Зеленодольске заняли вторые места в своих категориях, Мстиева стала второй в весе свыше 75 кг. Турнир пропускала чемпионка мира 2013 года и серебряный призер мировых первенств 2014 и 2015 годов Туриева.
«Все выбранные спортсменки на тренировочных сборах продолжат подготовку к чемпионату Европы, — добавил собеседник агентства. — Следующий сбор команды начнется 20 февраля в Сочи и продлится 21 день. И после него мы переедем на базу в Рузу, где и пройдет заключительный этап подготовки к соревнованиям в Хорватии».
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