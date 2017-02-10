Сформирован состав юношеской сборной Казахстана по тяжелой атлетике

В число лучших вошли:

Юноши

Виктор Надворный (50 кг)

Саиранкез Акмолда (56 кг)

Сайхан Тайсуев (56 кг)

Анатолий Савельев (62 кг)

Ерасыл Ергенбай (62 кг)

Бектай Айтбай (69 кг)

Елеман Сейтказы (69 кг)

Асылжан Бектай (77 кг)

Максим Ню (77 кг)

Артем Антропов (85 кг).

Девушки

Диана Серебрякова (48 кг)

Гульдана Жунис (58 кг)

Махабат Серекболкызы (58 кг)

Дарья Павлова (63 кг)

Надежда Осмаева (63 кг)

Карина Кузганбаева (69 кг)

Аиша Омарова (69 кг)

Мария Базаркина (75 кг)

Ольга Пастухова (75 кг)

Гульжан Кумарбекова (75+ кг).

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Бахыт Ахметов:

— Вместе с командой из 20 человек (среди которых четверо являются запасными) мы отправились на УТС в город Зеленодольск, что находится под Казанью. Основная цель этого сбора — подготовка к юношескому Чемпионату Мира, который пройдет с 3 по 10 апреля в Бангкоке (Тайланд). Данное первенство является лицензионным, всего на нем будет разыграно четыре лицензии (две мужские и две женские) на юношеские Олимпийские Игры, которые пройдут в следующем году в Аргентине. Для достижения максимального результата нам нужно войти в шестерку лучших на этих соревнованиях. Думаю, что задача нам по силам. Команда собралась боевая, амбициозная. Для многих ребят это будет первый старт такого международного уровня, и каждый хочет, чтобы дебют удался и прикладывает максимальные усилия для этого.