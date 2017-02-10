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10 февраля 2017, 11:41 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Алеева, Романова и Яркин победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

В Зеленодольске продолжается Кубок России по тяжёлой атлетике.

В весовой категории до 63 кг победила Татьяна Алеева, до 69 кг — Анастасия Романова, до 77 кг — Вячеслав Яркин.

Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск
Мужчины. До 77 кг
1. Вячеслав Яркин — 334 (152+182).
2. Сергей Петров — 333 (152+181).
3. Владислав Луканин — 328 (152+176).

Женщины. До 63 кг
1. Татьяна Алеева — 231 (101+130).
2. Алла Кайтукова — 217 (102+115).
3. Надежда Ломова — 214 (99+115).
До 69 кг
1. Анастасия Романова — 240 (110+130).
2. Ани Саргсян — 220 (95+125).
3. Яна Кондрашова — 218 (98+120).
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