Агапитов: Нет никаких гарантий, что сборная России по тяжелой атлетике выступит на ЧЕ
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы сейчас нет, так как вопрос о возможной дисквалификации находится в подвешенном состоянии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.
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Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх — 2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок
«Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе», — сказал Агапитов.
Чемпионат Европы 2017 года пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите.
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