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9 февраля 2017, 13:48 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Агапитов: Нет никаких гарантий, что сборная России по тяжелой атлетике выступит на ЧЕ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Гарантий выступления сборной России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы сейчас нет, так как вопрос о возможной дисквалификации находится в подвешенном состоянии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

По словам главы ФТАР вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Увеличить
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Согласно решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) от 29 июля прошлого года, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх — 2016 по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР, Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) иск на это решение, 26 января ФТАР отозвала иск.

«Нельзя говорить, что сборная выступит на чемпионате Европы со стопроцентной гарантией, так как вопрос о возможной дисквалификации федерации еще не решен и находится в подвешенном состоянии. Что с этим делать, не знает никто, даже международная федерация. Но сборная готовится в полном составе», — сказал Агапитов.

Чемпионат Европы 2017 года пройдет с 1 по 9 апреля в хорватском Сплите.
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МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Следующая рабочая встреча главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова и президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна состоится в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил Агапитов.
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