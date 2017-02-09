Глава ФТАР проведет рабочую встречу с президентом IWF Аяном в конце февраля

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Предыдущая встреча руководителей федераций состоялась 27 января в Будапеште. На ней обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом и взаимодействия с международной федерацией.

«Мы наметили с президентом международной федерации дорожную карту взаимодействия. Я рассказал ему про изменения в федерации, они были встречены с позитивом. Наметили с ним встречу в конце февраля», — сказал Агапитов.