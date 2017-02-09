Глава ФТАР проведет рабочую встречу с президентом IWF Аяном в конце февраля
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Следующая рабочая встреча главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова и президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна состоится в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил Агапитов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Предыдущая встреча руководителей федераций состоялась 27 января в Будапеште. На ней обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом и взаимодействия с международной федерацией.
«Мы наметили с президентом международной федерации дорожную карту взаимодействия. Я рассказал ему про изменения в федерации, они были встречены с позитивом. Наметили с ним встречу в конце февраля», — сказал Агапитов.
29 июля IWF отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter