Федерация тяжелой атлетики России полностью погасила все долги

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Ранее Агапитов сообщил ТАСС, что финансовые операции в федерации невозможны, так как было переоформление документов, связанное с его вступлением в должность президента организации.

«Все абсолютно в порядке, мы погасили долги за 2015, 2016 гг. и январь 2017 года. Это касалось аренды, задолженностей за интернет, телефонные разговоры и зарплаты сотрудникам. Сейчас у федерации не осталось никаких долгов», — сказал Агапитов.

Агапитов был избран главой ФТАР в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Сергея Сырцова, который возглавлял организацию с 2010 года по сентябрь 2016-го.