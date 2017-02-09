Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28715727/
9 февраля 2017, 13:11 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Федерация тяжелой атлетики России полностью погасила все долги

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) полностью погасила все долги за аренду, интернет, телефонные счета и зарплаты работников за период с 2015 года по январь 2017-го. Об этом ТАСС сообщил глава ФТАР Максим Агапитов.

По словам главы ФТАР Максима Агапитова были погашены долги за 2015 2016 гг. и январь 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Агапитов сообщил ТАСС, что финансовые операции в федерации невозможны, так как было переоформление документов, связанное с его вступлением в должность президента организации.

«Все абсолютно в порядке, мы погасили долги за 2015, 2016 гг. и январь 2017 года. Это касалось аренды, задолженностей за интернет, телефонные разговоры и зарплаты сотрудникам. Сейчас у федерации не осталось никаких долгов», — сказал Агапитов.

Агапитов был избран главой ФТАР в ноябре прошлого года, сменив на этом посту Сергея Сырцова, который возглавлял организацию с 2010 года по сентябрь 2016-го.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Колесников: Результат штангистки Хлесткиной на КР позволяет рассчитывать на золото ЧЕ

Победный показатель Натальи Хлесткиной на Кубке России по тяжелой атлетике в Зеленодольске дает основания надеяться на завоевание золотой медали на апрельском чемпионате Европы в Сплите (Хорватия), заявил агентству «Р-Спорт» старший тренер женской сборной России Николай Колесников.
Еще 7 новостей  Все новости
9 февраля

Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФА

Василий Титов переизбран президентом Федерации спортивной гимнастики России

Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова