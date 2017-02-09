Колесников: Результат штангистки Хлесткиной на КР позволяет рассчитывать на золото ЧЕ

На Кубке России представительница Московской области и Чувашии Хлесткина победила в весовой категории до 58 кг с результатом 204 килограмма (90 кг в рывке + 114 кг в толчке). Ставшая второй спортсменка из Татарстана Анастасия Иванова отстала на три килограмма — 201 кг (92+109). Турнир проходит в Зеленодольске 7—12 февраля , чемпионат Европы состоится в Хорватии 1—9 апреля .

«Наталья Хлесткина и Анастасия Иванова показали хорошие результаты, которые позволяют на чемпионате Европы бороться за призовые места, — сказал по телефону Колесников. — Просматривается положительная динамика, чувствуется запас сил и Хлесткина в Хорватии может рассчитывать на золото. Она действующая чемпионка Европы, но раньше выступала в весе до 63 килограммов. Она пока не полностью себя знает и до Сплита может добавить».

Собеседник агентства отметил, что на сбор перед чемпионатом Европы также будут приглашены Иванова и опытная Диана Ахметова, на Кубке России показавшая шестой результат (182: 83+99).

«Ахметова будет вызвана в качестве запасной, — добавил специалист. — Она выступала после травмы и показала достаточно хороший результат, у нее виден резерв. Я не исключаю того, что на чемпионате Европы в этой весовой категории у нас выступят две спортсменки».

«Результат чемпионки России в весовой категории до 53 килограммов Кристины Соболь (сумма — 193 кг: 91+102) не совсем соответствует европейскому масштабу, — считает тренер. — Динамика роста у нее в последнее время не улучшается, ей надо много работать».