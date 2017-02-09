Соболь, Хлёсткина и Чен победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

Во второй день соревнований победили Кристина Соболь (до 53 кг), Наталья Хлёсткина (до 58 кг) и Олег Чен (до 69 кг).



Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск,

Мужчины. До 69 кг

1. Олег Чен — 316 (150+166).

2. Кирилл Мусохранов — 287 (132+155).

3. Эдуард Ананян — 286 (126+160).



Женщины. До 53 кг

1. Кристина Соболь — 193 (91+102).

2. Ирина Баймулкина — 174 (76+98).

3. Елена Сухарь — 173 (75+98).

До 58 кг

1. Наталья Хлёсткина — 204 (90+114).

2. Анастасия Иванова — 201 (92+109).

3. Мария Николаева — 194 (87+107).