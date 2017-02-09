Соболь, Хлёсткина и Чен победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
В Зеленодольске продолжается Кубок России по тяжёлой атлетике.
Во второй день соревнований победили Кристина Соболь (до 53 кг), Наталья Хлёсткина (до 58 кг) и Олег Чен (до 69 кг).
Тяжёлая атлетика. Кубок России. Зеленодольск,
Мужчины. До 69 кг
1. Олег Чен — 316 (150+166).
2. Кирилл Мусохранов — 287 (132+155).
3. Эдуард Ананян — 286 (126+160).
Женщины. До 53 кг
1. Кристина Соболь — 193 (91+102).
2. Ирина Баймулкина — 174 (76+98).
3. Елена Сухарь — 173 (75+98).
До 58 кг
1. Наталья Хлёсткина — 204 (90+114).
2. Анастасия Иванова — 201 (92+109).
3. Мария Николаева — 194 (87+107).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter