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8 февраля 2017, 9:48 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Голованова, Мкртумян и Гараев победили на Кубке России по тяжелой атлетике

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Ольга Голованова, Ваник Мкртумян и Зулфат Гараев одержали победы на Кубке России по тяжелой атлетике, который проходит в Зеленодольске.

Голованова в весовой категории до 48 кг набрала в сумме двоеборья 168 (73 в рывке и 95 в толчке) килограммов. Второе место у Надежды Пановой (68+92). Замкнула тройку лидеров Ксения Козина (67+80).

Мкртумян в весовой категории до 56 кг победил с результатом 237 (106+131) килограммов. Второе место у Александра Краснова (110+126), третьим стал Сергей Дорофеев (104+116).

Гараев в весовой категории до 62 кг в сумме показал результат 285 (128+157) килограммов. Следом расположились Феликс Халибеков (130+145) и Павел Суханов (120+145).

Турнир в Зеленодольске проходит с 7 по 12 февраля.
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