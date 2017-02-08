Голованова, Мкртумян и Гараев победили на Кубке России по тяжелой атлетике

Голованова в весовой категории до 48 кг набрала в сумме двоеборья 168 (73 в рывке и 95 в толчке) килограммов. Второе место у Надежды Пановой (68+92). Замкнула тройку лидеров Ксения Козина (67+80).

Мкртумян в весовой категории до 56 кг победил с результатом 237 (106+131) килограммов. Второе место у Александра Краснова (110+126), третьим стал Сергей Дорофеев (104+116).

Гараев в весовой категории до 62 кг в сумме показал результат 285 (128+157) килограммов. Следом расположились Феликс Халибеков (130+145) и Павел Суханов (120+145).

Турнир в Зеленодольске проходит с 7 по 12 февраля.