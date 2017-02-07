Тяжелоатлет Деманов, дисквалифицированный за допинг, завершил карьеру
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 7 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Участник Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Андрей Деманов завершил карьеру спортсмена, заявил бывший тренер штангиста, ныне старший тренер женской сборной России Николай Колесников.
Деманов становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2012, но в июле 2016-го перепроверка его
«Деманов завершил карьеру спортсмена. Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера тренера? Пока такого решения Андрей не принял», — сказал Колесников журналистам.
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