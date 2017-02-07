Тяжелоатлет Деманов, дисквалифицированный за допинг, завершил карьеру

Деманов становился чемпионом Европы в 2011 и 2014 годах, а также занял четвертое место на Олимпиаде-2012, но в июле 2016-го перепроверка его допинг-пробы с Игр в Лондоне показала положительный результат. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на два года.

«Деманов завершил карьеру спортсмена. Сейчас он находит себя в обычной жизни. Карьера тренера? Пока такого решения Андрей не принял», — сказал Колесников журналистам.