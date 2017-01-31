Олимпийская чемпионка из Казахстана получила пожизненное содержание в России

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Об этом было объявлено на мероприятии, где чествовали лучших спортсменов 2016 года. Сама Важенина приехала на встречу вместе с дочкой Варварой.

На Олимпиаде-2008 Важенина изначально выиграла серебряную медаль. Спустя восемь лет в пробе китаянки Цао Лэй был обнаружен допинг, из-за чего она была лишена «золота». Сейчас Важенина указана во всех официальных протоколах указана как олимпийская чемпионка Пекина, но саму медаль еще не получила.

33-летняя Важенина родилась в России, но, не сумев попасть в родную сборную, стала выступать за Казахстан. В 2008-м, помимо второго места на Олимпиаде, она завоевала «серебро» чемпионата Азии.

«Если бы не расклады вышестоящих чиновников, сейчас бы мы гордились, что наша воспитанница и олимпийская чемпионка — чемпионка, выступавшая за нашу родную страну», — отметил Кокорин.

Добавим, что после перепроверок допинг-проб серебряные медали ОИ-2008 получили легкоатлетка Ольга Рыпакова и борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев, а в ближайшее время «бронза» ОИ-2012 должна перейти к штангистке Анне Нурмухамбетовой.

В то же время Казахстан не досчитался пяти медалей. «Золото» ОИ-2008 и ОИ-2012 обязан вернуть тяжелоатлет Илья Ильин, штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза лишены «золота» ОИ-2012, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, МОК аннулировал результаты шести казахстанских спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, но на тех соревнованиях они не выигрывали медалей.