Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28613965/
31 января 2017, 16:13 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Олимпийская чемпионка из Казахстана получила пожизненное содержание в России

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года по тяжелой атлетике Алла Важенина и ее тренер получат пожизненное содержание от Курганской области. Такое решение принял губернатор региона Алексей Кокорин, сообщает URA.RU.

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года по тяжелой атлетике Алла <span class=error>Важенина</span> и ее тренер получат пожизненное содержание от Курганской области. Такое решение принял губернатор региона Алексей <span class=error>Кокорин</span> сообщает URA.RU. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом было объявлено на мероприятии, где чествовали лучших спортсменов 2016 года. Сама Важенина приехала на встречу вместе с дочкой Варварой.

На Олимпиаде-2008 Важенина изначально выиграла серебряную медаль. Спустя восемь лет в пробе китаянки Цао Лэй был обнаружен допинг, из-за чего она была лишена «золота». Сейчас Важенина указана во всех официальных протоколах указана как олимпийская чемпионка Пекина, но саму медаль еще не получила.

33-летняя Важенина родилась в России, но, не сумев попасть в родную сборную, стала выступать за Казахстан. В 2008-м, помимо второго места на Олимпиаде, она завоевала «серебро» чемпионата Азии.

«Если бы не расклады вышестоящих чиновников, сейчас бы мы гордились, что наша воспитанница и олимпийская чемпионка — чемпионка, выступавшая за нашу родную страну», — отметил Кокорин.

Добавим, что после перепроверок допинг-проб серебряные медали ОИ-2008 получили легкоатлетка Ольга Рыпакова и борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев, а в ближайшее время «бронза» ОИ-2012 должна перейти к штангистке Анне Нурмухамбетовой.

В то же время Казахстан не досчитался пяти медалей. «Золото» ОИ-2008 и ОИ-2012 обязан вернуть тяжелоатлет Илья Ильин, штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза лишены «золота» ОИ-2012, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, МОК аннулировал результаты шести казахстанских спортсменов с ОИ-2008 и ОИ-2012, но на тех соревнованиях они не выигрывали медалей.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Майра Бакашева: Осознанность спортсменов в борьбе с допингом с каждым годом растет

Майра Бакашева: Осознанность спортсменов в борьбе с допингом с каждым годом растет

В Алматы завершился Республиканский турнир по тяжелой атлетике посвященный 75-летию заслуженного тренера Республики Казахстан Рымкулова Амангельды Курмановича. В рамках турнира состоялся антидопинговый семинар для спортсменов, совместно организованный республиканской Федерацией тяжелой атлетики и Казахстанским Национальным антидопинговым центром.
Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев проводит спарринги с Шейном Мозли

Олимпийская чемпионка из Казахстана получила пожизненное содержание в России

Профессионалы или студенты? Главные конкуренты сборной Казахстана по хоккею на Универсиаде