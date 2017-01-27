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27 января 2017, 17:13 | Летние: Тяжелая атлетика | Советский спорт

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск в CAS

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Этот иск был подан в июле 2016 года.

Как сообщает «Весь спорт», ФТАР ранее оспорила решение исполкома IWF об отстранении на один год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам повторных тестов Олимпийских проб 2008 и 2012 годов.

Также сообщается, что 26 января в Будапеште (Венгрия) прошла встреча президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна и президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Напомним, сборная России по тяжелой атлетике в полном составе не было допущена до Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CAS

Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CAS

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос целесообразности приостановления членства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам национальных федераций Белоруссии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.
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