Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск в CAS
Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Этот иск был подан в июле 2016 года.
Как сообщает «Весь спорт», ФТАР ранее оспорила решение исполкома IWF об отстранении на один год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам повторных тестов Олимпийских проб 2008 и 2012 годов.
Также сообщается, что 26 января в Будапеште (Венгрия) прошла встреча президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Томаша Аяна и президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
Напомним, сборная России по тяжелой атлетике в полном составе не было допущена до Олимпиады-2016 в
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