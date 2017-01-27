Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта

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Сегодня в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по рассмотрению иска Белорусского тяжелоатлетического союза к Международной федерации тяжелой атлетики.

В заседании приняли участие юристы НОК Беларуси и адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец». Судом была рассмотрена апелляция белорусской стороны относительно годичного отстранения национальной команды от спортивной деятельности за допинговые нарушения, допущенные на Олимпиадах в Лондоне — 2012 и Пекине — 2008. Как сообщается, информация с решением будет направлена сторонам до 3 марта.