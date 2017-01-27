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27 января 2017, 15:35 | Летние: Тяжелая атлетика | БЕЛТА

Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта. Об этом сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов, который находится в Лозанне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по рассмотрению иска Белорусского <span class=error>тяжелоатлетического</span> союза к Международной федерации тяжелой атлетики. Увеличить
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Сегодня в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по рассмотрению иска Белорусского тяжелоатлетического союза к Международной федерации тяжелой атлетики.

В заседании приняли участие юристы НОК Беларуси и адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец». Судом была рассмотрена апелляция белорусской стороны относительно годичного отстранения национальной команды от спортивной деятельности за допинговые нарушения, допущенные на Олимпиадах в Лондоне — 2012 и Пекине — 2008. Как сообщается, информация с решением будет направлена сторонам до 3 марта.

Международный олимпийский комитет (МОК) в мае 2016 года объявил, что повторная проверка допинг-проб А Олимпиады 2012 года уличила 23 спортсменов, в организме которых были обнаружены запрещенные препараты. В июне прошлого года стали известны имена белорусских тяжелоатлетов, уличенных в нарушении антидопинговых правил, — Марина Шкерманкова, Дина Сазановец и Евгений Жерносек. Позже Международная федерация тяжелой атлетики опубликовала очередной список положительных допинг-тестов, в котором значилась еще одна белоруска Ирина Кулеша, занявшая третье место на Играх-2012 в Лондоне. По результатам перепроверки допинг-проб летних Игр 2008 года в Пекине положительные результаты оказались также у Анастасии Новиковой и Андрея Рыбакова.

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