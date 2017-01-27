Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CAS

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В четверг ФТАР отозвала иск, поданный в CAS на решение исполкома IWF отстранить в будущем российских тяжелоатлетов от участия в международных соревнованиях.

«Сегодня состоится заседание по иску федераций Белоруссии и Казахстана. Вне зависимости от решения по этому делу, исполком международной федерации проведет заседание, на котором и будет обсуждаться вопрос отстранения стран, которые находятся в ситуации, аналогичной нашей», — сказал Агапитов.

«Решение CAS может вынести как через три дня, так и через три недели. Мы ждем решения, после которого наметим дальнейшие шаги», — добавил он.

Агапитов намерен принять участие в работе исполкома. Вопрос отстранения национальных федераций также будет обсуждаться на апрельском конгрессе IWF в Таиланде.