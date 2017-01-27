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27 января 2017, 15:38 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Вопрос отстранения российских тяжелоатлетов обсудят после решения CAS

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос целесообразности приостановления членства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по искам национальных федераций Белоруссии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

Вопрос отстранения национальных федераций также будет обсуждаться на апрельском конгрессе IWF в Таиланде. Увеличить
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В четверг ФТАР отозвала иск, поданный в CAS на решение исполкома IWF отстранить в будущем российских тяжелоатлетов от участия в международных соревнованиях.

«Сегодня состоится заседание по иску федераций Белоруссии и Казахстана. Вне зависимости от решения по этому делу, исполком международной федерации проведет заседание, на котором и будет обсуждаться вопрос отстранения стран, которые находятся в ситуации, аналогичной нашей», — сказал Агапитов.

«Решение CAS может вынести как через три дня, так и через три недели. Мы ждем решения, после которого наметим дальнейшие шаги», — добавил он.

Агапитов намерен принять участие в работе исполкома. Вопрос отстранения национальных федераций также будет обсуждаться на апрельском конгрессе IWF в Таиланде.

Согласно решению IWF от 29 июля, российские тяжелоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран опротестовали решение.
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