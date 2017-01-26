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26 января 2017, 23:31 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Агапитов: ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF, поскольку он был неактуален

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отозвала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении от участия в международных соревнованиях, поскольку иск уже был неактуален. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

По словам главы ФТАР изначально иск был подан <nobr>из-за </nobr>опасения отстранения от участия в Олимпийских играх. Увеличить
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Согласно решению IWF от 29 июля, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в CAS иск на это решение.

«Решение об отзыве иска принял исполком ФТАР. Иск был подан из-за опасения отстранения от участия в Олимпийских играх, сегодня он уже неактуален, — сказал Агапитов. — Поэтому не было причин его не отзывать. К тому же решение было сделано предыдущим президентом (Сергеем Сырцовым — прим. ТАСС), думаю, оно было неудачным».

В четверг Агапитов встретился с президентом IWF Тамашем Аяном. По информации пресс-службы ФТАР, глава международной федерации высоко оценил изменения в ФТАР и шаги, направленные на борьбу с применением допинга.
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Новости Тяжелой атлетики

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.
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