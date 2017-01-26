Агапитов: ФТАР отозвала иск в CAS на решение IWF, поскольку он был неактуален

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Согласно решению IWF от 29 июля, российские легкоатлеты были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года по причине многочисленных нарушений антидопинговых правил. В августе IWF объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил, так как они имели три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Федерации этих стран подали в CAS иск на это решение.

«Решение об отзыве иска принял исполком ФТАР. Иск был подан из-за опасения отстранения от участия в Олимпийских играх, сегодня он уже неактуален, — сказал Агапитов. — Поэтому не было причин его не отзывать. К тому же решение было сделано предыдущим президентом (Сергеем Сырцовым — прим. ТАСС), думаю, оно было неудачным».