Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам перепроверок
допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.
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Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением IWF
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