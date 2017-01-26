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26 января 2017, 20:19 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением IWF <nobr>из-за </nobr>многочисленных нарушений антидопинговых правил. Увеличить
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Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением IWF из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.
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Новости Тяжелой атлетики

Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России может подать заявку на проведение ЧЕ-2019

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) рассматривает вопрос об участии в тендере на проведение в 2019 году в России чемпионата Европы, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент ФТАР Максим Агапитов.
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26 января

Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

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