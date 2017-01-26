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26 января 2017, 18:52 | Летние: Тяжелая атлетика | «Прессбол»

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован на четыре года за попытку подмены допинг-пробы

Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован международной федерацией на четыре года за попытку подмены допинг-проб.

Белорусский тяжелоатлет Станислав <span class=error>Чадович</span> дисквалифицирован международной федерацией на четыре года за попытку подмены <nobr>допинг-проб.</nobr> Увеличить
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Чадович пытался подменить пробы во время внесоревновательной допинг-проверки перед отлетом на Игры в Рио-2016, сообщает AP.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 29 июля 2016 года.

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