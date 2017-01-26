Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован на четыре года за попытку подмены допинг-пробы
Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован международной федерацией на четыре года за попытку подмены
допинг-проб.
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Чадович пытался подменить пробы во время внесоревновательной
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 29 июля 2016 года.
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