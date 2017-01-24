Кузнецов: Два золота на ЧЕ будут хорошим результатом для российских штангистов

Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран вице-президентом ФТАР и назначен старшим тренером мужской сборной России 22 декабря. Турнир в Сплите пройдет с 1 по 9 апреля.

«Первый важный результат на чемпионате Европы — чтобы у наших спортсменов не было каких-либо допинговых нарушений, — сказал Кузнецов. — И второй — нам надо выступить ровно, чтобы каждый из спортсменов чисто выполнил пять-шесть подходов. Показать, что обе наши команды работают. А сделать по одному-два результативных подхода — это неправильно. Мы планируем, что медали у нас будут в любом случае — в том числе и золотые. Если мужская и женская команды выиграют по одной золотой медали, то это будет хорошим результатом».

Собеседник агентства отметил, что также важно и войти в число лучших коллективов Европы.