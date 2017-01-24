Кузнецов: Два золота на ЧЕ будут хорошим результатом для российских штангистов
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Завоевание двух наград высшего достоинства и отсутствие допинговых нарушений будет успешным итогом выступления национальной команды на апрельском чемпионате Европы в Хорватии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент, глава тренерского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Павел Кузнецов.
Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран
«Первый важный результат на чемпионате Европы — чтобы у наших спортсменов не было
Собеседник агентства отметил, что также важно и войти в число лучших коллективов Европы.
«В случае побед будет видна наша работа, — продолжил тренер. — Пусть также будут и серебряные, и бронзовые медали. И в командном зачете было бы неплохо войти в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter