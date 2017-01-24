Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28534921/
24 января 2017, 15:23 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов: Два золота на ЧЕ будут хорошим результатом для российских штангистов

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Завоевание двух наград высшего достоинства и отсутствие допинговых нарушений будет успешным итогом выступления национальной команды на апрельском чемпионате Европы в Хорватии, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент, глава тренерского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Павел Кузнецов.

Олимпийский чемпион 1988 года Кузнецов был выбран вице-президентом ФТАР и назначен старшим тренером мужской сборной России 22 декабря. Турнир в Сплите пройдет с 1 по 9 апреля.

«Первый важный результат на чемпионате Европы — чтобы у наших спортсменов не было каких-либо допинговых нарушений, — сказал Кузнецов. — И второй — нам надо выступить ровно, чтобы каждый из спортсменов чисто выполнил пять-шесть подходов. Показать, что обе наши команды работают. А сделать по одному-два результативных подхода — это неправильно. Мы планируем, что медали у нас будут в любом случае — в том числе и золотые. Если мужская и женская команды выиграют по одной золотой медали, то это будет хорошим результатом».

Собеседник агентства отметил, что также важно и войти в число лучших коллективов Европы.

«В случае побед будет видна наша работа, — продолжил тренер. — Пусть также будут и серебряные, и бронзовые медали. И в командном зачете было бы неплохо войти в тройку-четверку лучших сборных Европы. Сейчас нам надо укрепиться в том статусе, который у нас есть. Но в тоже время как можно планировать итоговое место — можно планировать предстоящий результат. Его можно показать, но это ведь может быть и пятое место, а, может быть, и первое. Мы же не знаем, в какой форме будут находиться наши конкуренты».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Глава EWF Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора на Олимпийские игры и сделать квоты именными, в случае если он будет избран главой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя