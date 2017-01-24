Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28533926/
24 января 2017, 14:10 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Глава EWF Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора на Олимпийские игры и сделать квоты именными, в случае если он будет избран главой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Выборный конгресс IWF пройдет в Бангкоке 29—30 мая. Действующий президент организации венгр Тамаш Аян, занимающий свой пост с 2001 года, в мае 2013 года был переизбран на новый четырехлетний срок.

«Я заявил о своей кандидатуре на ближайших выборах главы международной федерации. Моя цель — полностью изменить управление федерацией. У нас индивидуальный вид спорта, но квалифицируются спортсмены на Игры через общекомандные квоты, а не индивидуальные. Получается, что в течение олимпийского цикла можно соревноваться с одними спортсменами, а на Олимпиаду выставлять других. Моя цель — полностью изменить эту систему, то есть сделать индивидуальные квоты на Олимпиаду», — сказал Урсо журналистам.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике

Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в беседе с журналистами заявил о том, что будет рассмотрен вопрос о проведении в России чемпионата Европы 2019 года.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя