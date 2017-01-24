Глава EWF Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора на Олимпийские игры и сделать квоты именными, в случае если он будет избран главой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
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«Я заявил о своей кандидатуре на ближайших выборах главы международной федерации. Моя цель — полностью изменить управление федерацией. У нас индивидуальный вид спорта, но квалифицируются спортсмены на Игры через общекомандные квоты, а не индивидуальные. Получается, что в течение олимпийского цикла можно соревноваться с одними спортсменами, а на Олимпиаду выставлять других. Моя цель — полностью изменить эту систему, то есть сделать индивидуальные квоты на Олимпиаду», — сказал Урсо журналистам.
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