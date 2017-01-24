Глава EWF Урсо заявил, что хочет изменить систему отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду

Выборный конгресс IWF пройдет в Бангкоке 29—30 мая . Действующий президент организации венгр Тамаш Аян, занимающий свой пост с 2001 года, в мае 2013 года был переизбран на новый четырехлетний срок.

«Я заявил о своей кандидатуре на ближайших выборах главы международной федерации. Моя цель — полностью изменить управление федерацией. У нас индивидуальный вид спорта, но квалифицируются спортсмены на Игры через общекомандные квоты, а не индивидуальные. Получается, что в течение олимпийского цикла можно соревноваться с одними спортсменами, а на Олимпиаду выставлять других. Моя цель — полностью изменить эту систему, то есть сделать индивидуальные квоты на Олимпиаду», — сказал Урсо журналистам.