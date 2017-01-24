Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в беседе с журналистами заявил о том, что будет рассмотрен вопрос о проведении в России чемпионата Европы 2019 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В этом году наши сборные будут принимать участие в международных турнирах, но проводить их у себя мы не намерены, календарь уже составлен. Возможно, мы поучаствуем в тендере на проведение чемпионата Европы 2019 года, вопрос в обсуждении», — сказал Агапитов.
Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF)
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter