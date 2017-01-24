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24 января 2017, 13:14 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в беседе с журналистами заявил о том, что будет рассмотрен вопрос о проведении в России чемпионата Европы 2019 года.

Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике - Фото Увеличить
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«В этом году наши сборные будут принимать участие в международных турнирах, но проводить их у себя мы не намерены, календарь уже составлен. Возможно, мы поучаствуем в тендере на проведение чемпионата Европы 2019 года, вопрос в обсуждении», — сказал Агапитов.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил. Также IWF заявила о намерении дисквалифицировать ФТАР на один год.
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Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
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