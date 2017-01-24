Россия может побороться за право проведения ЧЕ-2019 по тяжелой атлетике

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«В этом году наши сборные будут принимать участие в международных турнирах, но проводить их у себя мы не намерены, календарь уже составлен. Возможно, мы поучаствуем в тендере на проведение чемпионата Европы 2019 года, вопрос в обсуждении», — сказал Агапитов.