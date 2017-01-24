Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Я против допинга и всех способов его применения. Исключить страну просто, но важнее предотвратить эту проблему, нужно, чтобы во всех странах был принят один стандарт, нужно изменить антидопинговую политику. Очень легко кого-то исключить, но это не решение, это установление стен. Нужно работать с людьми, новую систему, чтобы наладить эффективную работу», — отметил Урсо.