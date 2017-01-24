Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF)
«Я против допинга и всех способов его применения. Исключить страну просто, но важнее предотвратить эту проблему, нужно, чтобы во всех странах был принят один стандарт, нужно изменить антидопинговую политику. Очень легко
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