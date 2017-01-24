Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28532606/
24 января 2017, 12:55 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Я против допинга и всех способов его применения. Исключить страну просто, но важнее предотвратить эту проблему, нужно, чтобы во всех странах был принят один стандарт, нужно изменить антидопинговую политику. Очень легко кого-то исключить, но это не решение, это установление стен. Нужно работать с людьми, новую систему, чтобы наладить эффективную работу», — отметил Урсо.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Глава EWF: Антидопинговой политике национальных федераций требуется единый стандарт

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Антидопинговую политику всех национальных федераций по тяжелой атлетике нужно привести к единому стандарту, чтобы спасти вид спорта, заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Казиков: все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 - чистые

Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

Прыгун в высоту Ухов подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам