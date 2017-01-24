Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России может подать заявку на проведение ЧЕ-2019

Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре 2016 года в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпиаде-2016.

«Сборная России не отстранена и в этом году будет принимать участие в крупных международных соревнованиях, — сказал Агапитов. — На этот год мы не планировали проведение каких-либо турниров в России. Но мы думаем об этом и обсуждали этот вопрос с (находящимся с визитом в России) президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо. Возможно, мы поучаствуем в тендере на проведение чемпионата Европы 2019 года. Но это, говорю, возможно».