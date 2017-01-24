Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России может подать заявку на проведение ЧЕ-2019
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) рассматривает вопрос об участии в тендере на проведение в 2019 году в России чемпионата Европы, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент ФТАР Максим Агапитов.
Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на
«Сборная России не отстранена и в этом году будет принимать участие в крупных международных соревнованиях, — сказал Агапитов. — На этот год мы не планировали проведение
«И мы обсудим подобные вопросы с (президентом Международной федерации тяжелой атлетики) Тамашем Аяном — о проведении в будущем, но не в этом году, в России,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter