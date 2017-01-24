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24 января 2017, 12:49 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России может подать заявку на проведение ЧЕ-2019

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) рассматривает вопрос об участии в тендере на проведение в 2019 году в России чемпионата Европы, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент ФТАР Максим Агапитов.

Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре 2016 года в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпиаде-2016.

«Сборная России не отстранена и в этом году будет принимать участие в крупных международных соревнованиях, — сказал Агапитов. — На этот год мы не планировали проведение каких-либо турниров в России. Но мы думаем об этом и обсуждали этот вопрос с (находящимся с визитом в России) президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо. Возможно, мы поучаствуем в тендере на проведение чемпионата Европы 2019 года. Но это, говорю, возможно».

«И мы обсудим подобные вопросы с (президентом Международной федерации тяжелой атлетики) Тамашем Аяном — о проведении в будущем, но не в этом году, в России, какого-либо крупного международного турнира», — добавил глава федерации.
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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) выстроила необходимый фундамент для достижения поставленных целей, организации нужен период стабилизации. Об этом журналистам заявил глава федерации Максим Агапитов.
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