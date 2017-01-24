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24 января 2017, 12:48 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Глава EWF: Антидопинговой политике национальных федераций требуется единый стандарт

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Антидопинговую политику всех национальных федераций по тяжелой атлетике нужно привести к единому стандарту, чтобы спасти вид спорта, заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в июне 2016 года принял постановление, что в случае трех или более положительных допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки федерацию страны, которую представляют уличенные спортсмены, могут дисквалифицировать на один год.

«Хочу подчеркнуть, что я выступаю категорически против применения допинга и его любых проявлений. Страны, у которых много положительных проб, не должны допускаться до соревнований. Ранее никогда не шло речи об исключении целой страны из-за проблем с допингом. Я выступаю за предупреждение таких проблем. Исключить страну — очень просто, но это не решение. Необходимо полностью переработать антидопинговую политику, чтобы был один стандарт во всех странах, во всех федерациях. Я выступаю за то, чтобы международная федерация передала антидопинговый контроль другой организации», — сказал Урсо на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Проблема не в том, будет ли сборная России на следующей Олимпиаде, а в том, будет ли там представлена тяжелая атлетика вообще. Доля положительных допинг-проб к количеству всех спортсменов в нашем виде очень высока. Возможно, хорошо, что такая ситуация возникла именно сейчас. Проблема касается всей тяжелой атлетики в мире, и нам надо решать ее всем вместе. Нам надо спасти тяжелую атлетику как спорт», — добавил глава EWF.
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МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
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