Глава EWF: Антидопинговой политике национальных федераций требуется единый стандарт
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Антидопинговую политику всех национальных федераций по тяжелой атлетике нужно привести к единому стандарту, чтобы спасти вид спорта, заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Урсо.
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в июне 2016 года принял постановление, что в случае трех или более положительных
«Хочу подчеркнуть, что я выступаю категорически против применения допинга и его любых проявлений. Страны, у которых много положительных проб, не должны допускаться до соревнований. Ранее никогда не шло речи об исключении целой страны
«Проблема не в том, будет ли сборная России на следующей Олимпиаде, а в том, будет ли там представлена тяжелая атлетика вообще. Доля положительных
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