Глава EWF: Антидопинговой политике национальных федераций требуется единый стандарт

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в июне 2016 года принял постановление, что в случае трех или более положительных допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки федерацию страны, которую представляют уличенные спортсмены, могут дисквалифицировать на один год.

«Хочу подчеркнуть, что я выступаю категорически против применения допинга и его любых проявлений. Страны, у которых много положительных проб, не должны допускаться до соревнований. Ранее никогда не шло речи об исключении целой страны из-за проблем с допингом. Я выступаю за предупреждение таких проблем. Исключить страну — очень просто, но это не решение. Необходимо полностью переработать антидопинговую политику, чтобы был один стандарт во всех странах, во всех федерациях. Я выступаю за то, чтобы международная федерация передала антидопинговый контроль другой организации», — сказал Урсо на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».