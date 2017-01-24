Агапитов: ФТАР выстроила фундамент для плодотворной работы, нужен период стабилизации

Агапитов был избран на пост главы ФТАР в ноябре 2016 года. Из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года, также Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заявила о намерении дисквалифицировать ФТАР на год.

«Федерации нужен период стабилизации, мы уже выстроили фундамент, который поможет добиться поставленных целей. Мы находились в кризисе, как и весь российский спорт, пришло время меняться», — сказал Агапитов.

С визитом в Москву прибыл глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо. «Мы хотим показать главе европейской федерации наши изменения на месте, познакомить с тренерами сборных, поделиться опытом по методикам, наметить планы на ближайший год. Более того, завтра я приглашен в Будапешт, где проведу встречу с Тамашем Аяном (президентом Международной федерации тяжелой атлетики — прим. ТАСС), и мы обсудим вопросы, касающиеся наших прошлых проблем, я расскажу о своей программе», — добавил он.