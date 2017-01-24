Агапитов: ФТАР выстроила фундамент для плодотворной работы, нужен период стабилизации
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) выстроила необходимый фундамент для достижения поставленных целей, организации нужен период стабилизации. Об этом журналистам заявил глава федерации Максим Агапитов.
Агапитов был избран на пост главы ФТАР в ноябре 2016 года.
«Федерации нужен период стабилизации, мы уже выстроили фундамент, который поможет добиться поставленных целей. Мы находились в кризисе, как и весь российский спорт, пришло время меняться», — сказал Агапитов.
С визитом в Москву прибыл глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо. «Мы хотим показать главе европейской федерации наши изменения на месте, познакомить с тренерами сборных, поделиться опытом по методикам, наметить планы на ближайший год. Более того, завтра я приглашен в Будапешт, где проведу встречу с Тамашем Аяном (президентом Международной федерации тяжелой атлетики — прим. ТАСС), и мы обсудим вопросы, касающиеся наших прошлых проблем, я расскажу о своей программе», — добавил он.
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