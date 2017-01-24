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24 января 2017, 12:29 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Агапитов: ФТАР выстроила фундамент для плодотворной работы, нужен период стабилизации

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) выстроила необходимый фундамент для достижения поставленных целей, организации нужен период стабилизации. Об этом журналистам заявил глава федерации Максим Агапитов.

Агапитов был избран на пост главы ФТАР в ноябре 2016 года. Из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года, также Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заявила о намерении дисквалифицировать ФТАР на год.

«Федерации нужен период стабилизации, мы уже выстроили фундамент, который поможет добиться поставленных целей. Мы находились в кризисе, как и весь российский спорт, пришло время меняться», — сказал Агапитов.

С визитом в Москву прибыл глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо. «Мы хотим показать главе европейской федерации наши изменения на месте, познакомить с тренерами сборных, поделиться опытом по методикам, наметить планы на ближайший год. Более того, завтра я приглашен в Будапешт, где проведу встречу с Тамашем Аяном (президентом Международной федерации тяжелой атлетики — прим. ТАСС), и мы обсудим вопросы, касающиеся наших прошлых проблем, я расскажу о своей программе», — добавил он.
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Агапитов: Федерация тяжелой атлетики России может подать заявку на проведение ЧЕ-2019

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) рассматривает вопрос об участии в тендере на проведение в 2019 году в России чемпионата Европы, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент ФТАР Максим Агапитов.
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