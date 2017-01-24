Глава EWF Антонио Урсо считает, что доклад Макларена имеет противоречия

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По итогам публикации первой части доклада Макларена Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от участия в Олимпийских играх 2016 года сборную России. Также IWF объявила, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) будет дисквалифицирована на год из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Информации в нем недостаточно, хочется верить, что есть доказательства и все проведено до конца. У меня нет никаких данных, кроме первой и второй части, и у меня возникают вопросы, так как не складывается полная картина. Есть определенные противоречия в этой информации — люди сдают анализы в нескольких лабораториях, и результат совершенно разный. Я не могу судить, что правильно это или нет, но это противоречия», — сказал Урсо.