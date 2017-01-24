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https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28531696/
24 января 2017, 12:18 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Глава EWF Антонио Урсо считает, что доклад Макларена имеет противоречия

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена имеет определенные противоречия. Такое мнение журналистам высказал президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики считает что информации в докладе недостаточно. Увеличить
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По итогам публикации первой части доклада Макларена Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от участия в Олимпийских играх 2016 года сборную России. Также IWF объявила, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) будет дисквалифицирована на год из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.

«Информации в нем недостаточно, хочется верить, что есть доказательства и все проведено до конца. У меня нет никаких данных, кроме первой и второй части, и у меня возникают вопросы, так как не складывается полная картина. Есть определенные противоречия в этой информации — люди сдают анализы в нескольких лабораториях, и результат совершенно разный. Я не могу судить, что правильно это или нет, но это противоречия», — сказал Урсо.

«Макларен поставил проблему, но теперь нужно найти решение. У меня нет никакой возможности что-либо сделать, но я должен найти решение. Необходимо найти новый путь движения», — заключил Урсо.
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Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
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