Глава EWF Антонио Урсо считает, что доклад Макларена имеет противоречия
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена имеет определенные противоречия. Такое мнение журналистам высказал президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
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По итогам публикации первой части доклада Макларена Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила от участия в Олимпийских играх 2016 года сборную России. Также IWF объявила, что Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) будет дисквалифицирована на год
«Информации в нем недостаточно, хочется верить, что есть доказательства и все проведено до конца. У меня нет никаких данных, кроме первой и второй части, и у меня возникают вопросы, так как не складывается полная картина. Есть определенные противоречия в этой информации — люди сдают анализы в нескольких лабораториях, и результат совершенно разный. Я не могу судить, что правильно это или нет, но это противоречия», — сказал Урсо.
«Макларен поставил проблему, но теперь нужно найти решение. У меня нет никакой возможности
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