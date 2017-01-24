Глава EWF Урсо уверен, что ФТАР меняет культуру отношения к допингу
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Отношение к допингу в тяжелой атлетике необходимо изменять, надо улучшать антидопинговое образование, и Федерация тяжелой атлетики России встала на этот путь перемен, заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
Максим Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на
«Российские тяжелоатлеты занимают центральное место в нашем виде спорта. Мы не можем потерять российские традиции в нашем виде спорта. Можно достигать высоких результатов без допинга. Ужесточение
«Благодарю главу ФТАР Агапитова за приглашение в Россию. Интерес к российской тяжелой атлетике очень велик, российские спортсмены очень сильны. Я готов сотрудничать с Агапитовым и находить лучшие решения, чтобы разобраться со всеми проблемами, с которыми сталкивалась российская тяжелая атлетика», — добавил Урсо.
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