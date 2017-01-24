Глава EWF Урсо уверен, что ФТАР меняет культуру отношения к допингу

Максим Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее он был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России по тяжелой атлетике от участия в Олимпийских играх 2016 года.

«Российские тяжелоатлеты занимают центральное место в нашем виде спорта. Мы не можем потерять российские традиции в нашем виде спорта. Можно достигать высоких результатов без допинга. Ужесточение допинг-контроля не сработает. Нужно в первую очередь изменить культуру отношения к допингу, улучшать антидопинговое образование, чтобы медицинский персонал понимал, что такое чистый спорт высоких достижений. И Россия, ФТАР встали на это путь, я уверен», — сказал Урсо на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Благодарю главу ФТАР Агапитова за приглашение в Россию. Интерес к российской тяжелой атлетике очень велик, российские спортсмены очень сильны. Я готов сотрудничать с Агапитовым и находить лучшие решения, чтобы разобраться со всеми проблемами, с которыми сталкивалась российская тяжелая атлетика», — добавил Урсо.