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24 января 2017, 12:09 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Глава EWF Урсо уверен, что ФТАР меняет культуру отношения к допингу

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Отношение к допингу в тяжелой атлетике необходимо изменять, надо улучшать антидопинговое образование, и Федерация тяжелой атлетики России встала на этот путь перемен, заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.

Максим Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее он был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России по тяжелой атлетике от участия в Олимпийских играх 2016 года.

«Российские тяжелоатлеты занимают центральное место в нашем виде спорта. Мы не можем потерять российские традиции в нашем виде спорта. Можно достигать высоких результатов без допинга. Ужесточение допинг-контроля не сработает. Нужно в первую очередь изменить культуру отношения к допингу, улучшать антидопинговое образование, чтобы медицинский персонал понимал, что такое чистый спорт высоких достижений. И Россия, ФТАР встали на это путь, я уверен», — сказал Урсо на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Благодарю главу ФТАР Агапитова за приглашение в Россию. Интерес к российской тяжелой атлетике очень велик, российские спортсмены очень сильны. Я готов сотрудничать с Агапитовым и находить лучшие решения, чтобы разобраться со всеми проблемами, с которыми сталкивалась российская тяжелая атлетика», — добавил Урсо.
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Глава EWF Урсо назвал отстранение спортсменов неэффективным методом борьбы с допингом

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отстранение спортсменов и национальных сборных от участия в международных соревнованиях не является действенным методом борьбы с применением допинга, необходимо менять всю систему. Таким мнением с журналистами поделился президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Антонио Урсо.
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