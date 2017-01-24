Глава ЕВФ: Россия занимает центральное место в мировой тяжелой атлетике
МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Интерес к российской тяжелой атлетике всегда велик, так как она занимает центральное место в мире. Такое мнение журналистам высказал глава Европейской федерации тяжелой атлетики (ЕВФ) Антонио Урсо.
По итогам решения Международной федерации тяжелой атлетики (ИВФ) российские тяжелоатлеты пропустили Олимпийские игры 2016 года в
«Интерес к российской тяжелой атлетике всегда велик, и федерация очень сильна. По этой причине я заявил Агапитову, что я готов с ним сотрудничать и находить лучшие решения, чтобы полностью преодолеть все проблемы, с которыми столкнулась российская тяжелая атлетика. Нельзя забывать, что Россия занимает центральное место в мировой тяжелой атлетике. Лучшие чемпионы были отсюда, мы не можем потерять эти традиции, мы должны их развивать, должны найти новый путь», — сказал Урсо.
«Мы сможем встать на этот путь, если все осознают, что побед можно достигать, не принимая допинг, — продолжил он. — Чем больше инвестируется денег, тем больше положительных проб мы получаем, это не работает. Нужно менять культуру отношения к допингу, это касается не только России, это глобальная проблема. Для ее преодоления нужны эффективный менеджмент и активная работа, и Россия уже встала на этот путь».
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