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24 января 2017, 11:53 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Агапитов заявил, что встретится с президентом IWF Аяном в Венгрии в ближайшие дни

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве с президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашем Аяном состоятся в ближайшие дни в Будапеште, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Агапитов был избран президентом ФТАР в ноябре 2016 года. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы организации после ухода в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Все главы национальных федераций, с которыми я разговаривал в последнее время, ждут позитивных изменений в российской тяжелой атлетике, — сказал Агапитов на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня”. — Встреча с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Тамашем Аяном по его приглашению состоится в ближайшие дни в Будапеште, я вылетаю завтра. Мы обсудим дальнейшие шаги нашей федерации, в том числе и связанные с нашими прежними проблемами. Также мы обсудим различные аспекты конгресса IWF, который пройдет в мае».

«Мы поддерживаем хорошие отношения и с Европейской федерацией тяжелой атлетики. И во время пребывания президента федерации Антонио Урсо в России мы обсудили различные совместные проекты, в том числе и варианты проведения сборов и семинаров, потому что советская школа тяжелой атлетики вызывает интерес во всем мире. И мы рассмотрели различные возможности сотрудничества, в том числе и на весь предстоящий олимпийский цикл», — продолжил глава федерации.
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МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) рассматривает вопрос об участии в тендере на проведение в 2019 году в России чемпионата Европы, заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» президент ФТАР Максим Агапитов.
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