Агапитов заявил, что встретится с президентом IWF Аяном в Венгрии в ближайшие дни
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Переговоры о дальнейшем сотрудничестве с президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамашем Аяном состоятся в ближайшие дни в Будапеште, заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Агапитов был избран президентом ФТАР в ноябре 2016 года. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы организации после ухода в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова
«Все главы национальных федераций, с которыми я разговаривал в последнее время, ждут позитивных изменений в российской тяжелой атлетике, — сказал Агапитов на
«Мы поддерживаем хорошие отношения и с Европейской федерацией тяжелой атлетики. И во время пребывания президента федерации Антонио Урсо в России мы обсудили различные совместные проекты, в том числе и варианты проведения сборов и семинаров, потому что советская школа тяжелой атлетики вызывает интерес во всем мире. И мы рассмотрели различные возможности сотрудничества, в том числе и на весь предстоящий олимпийский цикл», — продолжил глава федерации.
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