Агапитов заявил, что встретится с президентом IWF Аяном в Венгрии в ближайшие дни

Агапитов был избран президентом ФТАР в ноябре 2016 года. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы организации после ухода в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Все главы национальных федераций, с которыми я разговаривал в последнее время, ждут позитивных изменений в российской тяжелой атлетике, — сказал Агапитов на пресс-конференции в МИА “Россия сегодня”. — Встреча с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Тамашем Аяном по его приглашению состоится в ближайшие дни в Будапеште, я вылетаю завтра. Мы обсудим дальнейшие шаги нашей федерации, в том числе и связанные с нашими прежними проблемами. Также мы обсудим различные аспекты конгресса IWF, который пройдет в мае».

«Мы поддерживаем хорошие отношения и с Европейской федерацией тяжелой атлетики. И во время пребывания президента федерации Антонио Урсо в России мы обсудили различные совместные проекты, в том числе и варианты проведения сборов и семинаров, потому что советская школа тяжелой атлетики вызывает интерес во всем мире. И мы рассмотрели различные возможности сотрудничества, в том числе и на весь предстоящий олимпийский цикл», — продолжил глава федерации.