Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к первым сборам

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Женская команда расположилась в Алматинской области в Академии бокса AIBA, мужская — в центре спортивных единоборств и силовых видов спорта «Арлан» в Шымкенте.

Всего в УТС принимает участие более 30 спортсменов, среди которых наряду с известными именами в тяжелой атлетике тренируются и юные штангисты, заявившие о себе на республиканских и международных соревнованиях.

«11 января мы начали подготовку к сезону УТС по восстановлению, который продлится двенадцать дней, — рассказал главный тренер сборной Казахстана Юрий Мельников. — На этот сбор вызваны оба состава — как мужской, так и женской сборных, все те, кто отличился в прошлом сезоне, и молодые перспективные юниоры, показавшие себя в прошлом году в Японии и в Малайзии.

Ребята тренируются дважды в день, помимо работы в зале в программу сбора включены и восстанавливающие водные процедуры. К тому же на этом этапе со спортсменами работает известный спортивный диетолог Роберт Лукаш, который разрабатывает программу питания для каждого атлета индивидуально. 23 января, по окончании данного УТС, женщины уезжают на 18-дневный сбор по ОФП в Ташкент, а мужчины этот же сбор пройдут в Шымкенте. В целом команда собралась хорошая, боевая. Уверен, что результаты не заставят себя долго ждать.

«В конце 2016 года в Кызылорде мы провели Кубок Казахстана, на котором окончательно обозначили для себя спортсменов, которые войдут в состав национальной команды. В ходе этого УТС перед каждым из них будет поставлена индивидуальная задача. Для каждого спортсмена мы распишем его личный план подготовки, обозначим, куда он будет готовиться и как.

Наша тренерская задача сейчас, помимо всего вышеуказанного, создать конкуренцию в составе, чтобы молодые «поварились» в одном зале с именитыми спортсменами, переняли их опыт подготовки и, самое главное, поверили, что и их большие победы уже не за горами, — прокомментировал тренер национальной команды Алексей Ни.