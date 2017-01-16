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16 января 2017, 14:39 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

Жаппаркуль и Галбадрах получили медали «25 лет независимости Казахстана»

У тяжелоатлетки Жазиры Жаппаркуль и дзюдоистки Отгонцэцэг Галбадрах появились две новые награды. Глава Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил спортсменкам медали «25 лет независимости Казахстана».

У <span class=error>тяжелоатлетки</span> <span class=error>Жазиры</span> Жаппаркуль и <span class=error>дзюдоистки</span> Отгонцэцэг <span class=error>Галбадрах</span> появились две новые награды. Глава <nobr>Южно-Казахстанской</nobr> области <span class=error>Жансеит</span> Туймебаев вручил спортсменкам медали 25 лет независимости Казахстана. Увеличить
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Этой награды спортсменки были удостоены за успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Напомним, Жазира Жаппаркуль стала обладательницей серебряной медали, а Отгонцэцэг Галбадрах завоевала «бронзу».

К слову, в этом году члены национальных сборных по тяжелой атлетике и дзюдо будут тренироваться в Шымкенте на базе спортивного комплекса «Биiк». В Южном Казахстане будущих спортивных звезд готовят восемь детско-юношеских школ по тяжелой атлетике, в которых занимаются 600 молодых атлетов. Еще 3 000 детей тренируются в 35 спортивных школах по дзюдо.

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