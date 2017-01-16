Жаппаркуль и Галбадрах получили медали «25 лет независимости Казахстана»
У тяжелоатлетки Жазиры Жаппаркуль и дзюдоистки Отгонцэцэг Галбадрах появились две новые награды. Глава
Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев вручил спортсменкам медали «25 лет независимости Казахстана».
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Этой награды спортсменки были удостоены за успешное выступление на Олимпиаде в
К слову, в этом году члены национальных сборных по тяжелой атлетике и дзюдо будут тренироваться в Шымкенте на базе спортивного комплекса «Биiк». В Южном Казахстане будущих спортивных звезд готовят восемь
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