Жаппаркуль и Галбадрах получили медали «25 лет независимости Казахстана»

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Этой награды спортсменки были удостоены за успешное выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Напомним, Жазира Жаппаркуль стала обладательницей серебряной медали, а Отгонцэцэг Галбадрах завоевала «бронзу».



К слову, в этом году члены национальных сборных по тяжелой атлетике и дзюдо будут тренироваться в Шымкенте на базе спортивного комплекса «Биiк». В Южном Казахстане будущих спортивных звезд готовят восемь детско-юношеских школ по тяжелой атлетике, в которых занимаются 600 молодых атлетов. Еще 3 000 детей тренируются в 35 спортивных школах по дзюдо.